Oficial: Carlos Queiroz é o novo selecionador do Catar

Português terminou a segunda passagem pelo Irão e vai, agora, comandar a seleção do país que organizou o último Campeonato do Mundo

O português Carlos Queiroz foi anunciado, esta segunda-feira, como novo selecionador do Catar.

O português, que terminou no final de 2022 a segunda passagem pela seleção do Irão, substitui no cargo o espanhol Félix Sánchez.

Aos 69 anos, Queiroz vai experimentar o comando técnico de mais uma seleção, depois das aventuras por Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Portugal, Irão (duas vezes), Colômbia e Egito.

Recorde-se que o Catar foi o país organizador do último Campeonato do Mundo.