Oficial: Bruno Lage já não é o treinador do Wolverhampton

Português deixa comando técnico dos "wolves".

Bruno Lage deixou o comando técnico do Wolverhampton, anunciou este domingo o clube da Premier League.

A decisão do clube inglês surge na sequência dos maus resultados da equipa esta temporada. O técnico de 46 anos tinha iniciado a aventura no clube inglês em junho de 2021.

"Bruno [Lage] é um excelente treinador, dedicado, trabalhador e um homem honesto e inteligente. Foi um prazer trabalhar com e ele e a sua equipa técnica. Foi com muita tristeza que tomámos esta difícil decisão. Sinceramente, não tenho dúvidas sobre a capacidade do Bruno, e estou certo de que terá sucesso noutro lugar, no entanto, a forma e as exibições da equipa ao longo dos últimos meses mostram que não temos outra opção senão agir. Em nome de todos no Wolverhampton, gostaria de registar a nossa gratidão ao Bruno e à sua equipa técnica por todos os seus esforços durante o seu tempo no clube, e desejar-lhes o melhor para o futuro", afirmou Jeff Shi, proprietário do Wolverhampton, em declarações reproduzidas no site oficial.

De acordo com o Wolverhampton, Steve Davis e James Collins vão preparar a equipa para a deslocação ao terreno do Chelsea, da próxima jornada.

Leia também +Motores Fórmula 1: Perez vence em Singapura, mas pode perder na secretaria O piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 e adiou a conquista do título por parte do companheiro de equipa, Max Verstappen (Red Bull), que foi sétimo.