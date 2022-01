Oficial: Bruno Jordão emprestado pelo Wolverhampton ao Grasshoppers

Com Bruno Lage, o jovem centrocampista fez apenas cinco minutos esta temporada, num encontro da Taça da Inglaterra

Está confirmada a saída de Bruno Jordão do Wolverhampton. O antigo médio do Famalicão vai atuar no Grasshoppers, da Suíça, no que resta da temporada, por empréstimo, anunciou, na tarde desta segunda, o clube inglês.

Jordão chegou ao clube em 2019 vindo da Lázio a troco de 8,9 M€ e, na última época, esteve cedido ao Famalicão, onde fez 11 jogos.

Com Bruno Lage, o jovem centrocampista fez apenas cinco minutos esta temporada, num encontro da Taça da Inglaterra.