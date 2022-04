Oficial: Bruno Fernandes renova com o Manchester United

Internacional português prolonga ligação com os "red devils" até 2026, com mais um ano de opção.

Agora é oficial. Bruno Fernandes renovou com o Manchester United até 2026, com mais um ano de opção, anunciou o clube inglês esta sexta-feira.

Ao que foi possível apurar, o jogador irá subir de patamar a nível salarial, passando a receber cerca de 10 milhões de euros/ano. Miguel Pinho, empresário do português, esteve em Manchester para fechar o negócio, que agora foi oficializado.

Indiscutível desde a primeira hora no onze dos red devils, Bruno Fernandes soma mais de cem partidas e 49 golos. Tanto Ole Gunnar Solskjær como Ralf Rangnick, atual treinador, não prescindem da estrela portuguesa, uma das principais figuras do clube.

Em 2020, o emblema inglês, recorde-se, pagou 55 milhões de euros ao Sporting pela aquisição do médio, acrescido de um valor máximo variável de até 25 milhões de euros. O investimento teve retorno imediato com Bruno Fernandes a assumir-se como o grande estratega da equipa ao longo dos últimos anos.

Mais do que evitar o assédio de outros clubes, o Manchester United pretende fazer do internacional português uma referência do clube, há muito arredado dos principais títulos. Apesar de não ter conquistado títulos relevantes com a camisola do Manchester United, Bruno Fernandes continua a acreditar que dentro de pouco tempo o clube vai voltar às grandes conquistas em Inglaterra e nas competições europeias. O jogador acredita no projeto e também por essa razão se dispôs a renovar o seu vínculo, ficando preso até final da época 2025/26, com mais uma de opção.