Oficial: Bragantino de Caixinha contrata parceiro de Hulk

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Eduardo Sasha, avançado de 31 anos do Atlético Mineiro, assina até dezembro de 2025. É o sétimo reforço da época

O Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, oficializou a contratação de Eduardo Sasha, um avançado de 31 anos que atuava ao lado de Hulk no Atlético Mineiro.

Com a chegada de Sasha, o Bragantino abre a porta à saída de Artur para o Palmeiras, um negócio que já está bem encaminhado e que pode ser oficializado, também, esta sexta-feira.

Refira-se que Sasha assinou pelo Bragantino até dezembro de 2025. Já representou Internacional, Goiás e Santos.

"Estou muito feliz por estar aqui. O Red Bull Bragantino é um clube que está a crescer e tem tudo para lutar por grandes coisas. Muitos jogadores gostariam da oportunidade de estar aqui. Estou pronto para jogar. Estou ansioso pelo começo da Sul-Americana. Acredito que podemos lutar por este título", afirmou aos meios do clube.

Trata-se do sétimo reforço da época, depois de Thiago Borbas, Vitinho, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Luan Patrick e Lucas Cunha.