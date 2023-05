Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Diego Hernández, ex-Wanderers assinou até 2026

O treinador português Luís Castro já tem mais um reforço atacante. O uruguaio Diego Hernández, de 22 anos, oriundo do Wanderers, assinou até 2026 e já foi oficializado.

O acordo com o jovem atacante já estava alinhavado há um mês, mas Diego Hernández ficou no clube uruguaio até acabar o campeonato.

Terá de esperar, contudo, pela próxima janela de mercado para ser inscrito, pelo que por agora ficará apenas a treinar com o plantel.