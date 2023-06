Oficial: Botafogo anuncia saída de Luís Castro

Técnico português está a caminho do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

O Botafogo anunciou esta sexta-feira a saída de Luís Castro do comando técnico da equipa, numa altura em que comandava o Brasileirão, à 12.ª jornada.

"O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira (30) pelo técnico Luís Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipa. Também deixam o Clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o treinador de guarda-redes Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista. O clube agradece aos profissionais pelo serviços prestados e deseja sucesso nos futuros desafios", pode ler-se na nota do clube.

Tudo aponta desta forma para uma oficialização iminente do treinador português no Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, sendo que Lúcio Flávio, da equipa B, foi quem orientou o treino desta manhã no Botafogo.

Luís Castro deixa a equipa na liderança do Brasileirão, com 30 pontos em 12 jornadas, mais sete do que o Grémio, segundo classificado. Em 81 jogos disputados, venceu 44, empatou 15 e perdeu 22 durante a passagem pelo Botafogo, que durou um pouco mais do que um ano e três meses.