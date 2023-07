Oficial: Botafogo anuncia Bruno Lage no comando técnico

Luís Castro saiu e é substituído por outro português: Bruno Lage.

O Botafogo anunciou este sábado a contratação de Bruno Lage para o comando técnico. O treinador português, de 47 anos, chegará ao Brasil na próxima semana para ser apresentado. A duração do contrato não foi divulgada.

Alexandre Silva (treinador adjunto), Carlos Cachada (treinador adjunto), Luís Nascimento (treinador adjunto), Jhony Conceição (analista) e Diogo Camacho (analista) também acompanham o técnico.

Bruno Lage estava sem clube desde que deixou o comando dos ingleses do Wolverhampton, em outubro do ano passado, depois de ter liderado os wolves durante pouco mais de uma época.

O técnico luso, campeão nacional pelo Benfica em 2018/19, vai substituir no cargo Luís Castro, que recentemente deixou o emblema brasileiro para assumir o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

O Botafogo lidera isolado o campeonato brasileiro, com 33 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Grémio, sendo que na última partida, diante do Vasco da Gama, foi orientado pelo interino Cláudio Caçapa, face à saída de Luís Castro.