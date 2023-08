Oficial: Belenenses empresta João Gonçalinho à equipa primavera do Génova

Jogador de 18 anos prossegue a carreira em Itália

João Gonçalinho, internacional jovem português de 18 anos, vai agora jogar em Itália, na equipa primavera do Génova, por empréstimo de uma época, com mais duas de opção.

O médio ofensivo é emprestado pelo Belenenses, depois de ter passado várias épocas na formação do Sporting. Gonçalinho é um jogador criativo no meio campo, faz do drible, visão de jogo e qualidade de passe as suas principais valências.

O jogador tinha vários interessados na sua contratação, mas acabou por optar pelo projeto do Génova com a intenção de progredir na carreira, naquela que será a sua primeira experiência no estrangeiro.

O jogador já está em Itália, onde participa no estágio da equipa primavera, preparando o primeiro jogo do campeonato, agendado para o final do mês de agosto diante do Torino, onde está outro português, Rodrigo Mendes.