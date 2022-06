Oficial: António Oliveira é o novo treinador do Cuiabá

Técnico terá a terceira experiência no Brasil

António Oliveira é o quinto treinador português a competir no Brasileirão. O ex-técnico do Benfica B tornou-se, na sexta-feira, o líder do plantel do Cuiabá, o atual 16.º classificado do principal campeonato brasileiro, até ao final da temporada local.

"O Cuiabá acertou, nesta sexta-feira, a contratação do técnico português António Oliveira, de 39 anos, que esteve no Benfica B e foi treinador do Athletico Paranaense em 2021", lê-se em nota de oficialização da contratação do filho de Toni.

António Oliveira, de regresso ao Brasil cerca de um ano depois, iniciou as funções no Cuiabá na manhã deste sábado, em Belo Horizonte, com a realização do duelo contra o América Futebol Clube, relativo à nona jornada do Brasileirão.

O técnico português, de 39 anos, que se junta a Abel (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), Paulo Sousa (Flamengo) e Vítor Pereira (Corinthians), terá nova experiência no principal escalão do Brasil, após ter trabalhado, entre 2019 e 2021, como treinador principal do Athletico Paranaense e, logo antes, como adjunto no Santos.

António Oliveira orientou, em parte da temporada 2021/22, o Benfica B, cujo comando assumiu em janeiro passado, somando sete vitórias em 18 jogos disputados.