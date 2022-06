Oficial: Anthony Lopes renova contrato com o Lyon

Anthony Lopes, guarda-redes português do Lyon

Guarda-redes português fica ligado ao Olympique até 2025.

O Lyon oficializou esta terça-feira a renovação do contrato de Anthony Lopes. O guarda-redes português, de 31 anos, passou a estar ligado ao emblema francês até 2025, com mais um ano de opção.

Campeão da Europa em 2016, pela Seleção Nacional, o guardião estreou-se pela equipa principal do Olympique em 2012 e, desde então, somou 419 partidas oficiais, tornando-se no sexto futebolista com mais jogos pelo clube.

Na última temporada, Anthony realizou 42 encontros pelo Lyon.