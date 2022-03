Oficial: Abel Ferreira renova com o Palmeiras

Anúncio oficial feito este sábado

Ligado ao Palmeiras, com indubitável sucesso, desde 2020, Abel Ferreira vai prosseguir vinculado ao gigante emblema do Brasil. O novo acordo é válido até 2024.

O anúncio oficial foi feito este sábado pelo Palmeiras. "Se é para o bem de todos e felicidade geral da Família Palmeiras, digo ao povo que fico!", pode ler-se na conta oficial do clube no Twitter, uma frase acompanhada de um vídeo que recorda a passagem do treinador português pelo clube paulista.

"Renovamos o contrato do Abel até dezembro de 2024, mas queremos que ele fique ainda mais tempo no Palmeiras. Se o nosso objetivo é melhorar o futebol brasileiro como um todo, precisamos dar tempo e segurança para os bons profissionais trabalharem. O Abel é um excecional treinador e tem a nossa confiança para seguir a sua trajetória de sucesso no clube", disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

"É uma alegria imensa anunciar a renovação do contrato do nosso treinador Abel Ferreira. Durante a nossa gloriosa história de 107 anos, poucos profissionais se identificaram tanto com os nossos valores e tradições quanto ele. Assim como cada um de nós, o Abel respira Palmeiras. Tem a cabeça fria e o coração verde. Estou certa de que ele continuará fazendo um trabalho brilhante junto aos nossos jogadores e dará ainda mais alegrias à nossa torcida", disse também.

Um dos treinadores mais bem pagos na América do Sul, Abel Ferreira venceu, em menos de três anos no Palmeiras, duas Taças dos Libertadores (seguidas), uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Caso cumpra o contrato até o final, Abel passará a ser o técnico com maior longevidade no comando alviverde