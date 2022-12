"Oferecemos tudo para Vítor Pereira continuar e ele mentiu"

Presidente do Corinthians diz que Vítor Pereira "enganou todos"

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro, considerou que o Vítor Pereira, que assinou recentemente contrato com o Flamengo, "mentiu" para deixar o clube paulista e assinar pelo emblema do Rio de Janeiro.

"Ele enganou todos. Fizemos de tudo para ele continuar. Da nossa parte, houve verdade, transparência, planeamento, todas as condições de trabalho. Oferecemos tudo para ele continuar e ele mentiu", disse em conferência de imprensa Duilio Monteiro.

O dirigente disse sentir-se "dececionado" com o treinador português, que na próxima temporada vai estar no comando do Flamengo, um dos maiores rivais do Corinthians, conforme anunciado pelos cariocas na terça-feira.

Vítor Pereira deixou o Corinthians por "motivos familiares", mas foi na terça-feira confirmado como novo treinador do Flamego.

O treinador de 54 anos chega ao Mengão depois da estreia no Brasil ao comando do Corinthians e de ter orientado clubes como Fenerbahçe, Shangai SIPG, 1860 Munique, Olympiacos, Al-Ahli, FC Porto, Santa Clara e Sporting de Espinho.

O técnico, que sucedeu a André Villas-Boas nos dragões, depois de ter integrado a sua equipa técnica, sagrou-se bicampeão português, tendo ainda erguido duas Supertaças Cândido Oliveira, somando depois as conquistas da Liga chinesa e da Liga grega, além de uma Supertaça da Grécia e outra da China.