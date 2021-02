"Obrigado de coração": figura do Marselha despede-se de Villas-Boas

Álvaro González, central espanhol, deixou mensagem de despedida ao treinador através das redes sociais.

Foi na terça-feira que o Marselha acedeu ao pedido de demissão apresentado por André Villas-Boas, numa notícia que apanhou o futebol francês de surpresa.

O treinador português apontou o dedo à "política desportiva" do clube e, a contas com um processo disciplinar, deixou o comando técnico do Olympique. Álvaro González, defesa-central espanhol que, nos últimos anos, se converteu numa das principais figuras do plantel, recorreu às redes sociais para endereçar uma mensagem de despedida ao técnico:

"Obrigado André Villas-Boas e a cada membro da sua equipa técnica por terem confiado sempre em mim, por me terem permitido concretizar o sonho de me estrear na Liga dos Campeões e, acima de tudo, por me permitirem estar num clube único e formidável, o Marselha que tanto amo. Obrigado de coração. Obrigado", escreveu Álvaro no Twitter, colocando a última palavra em português.

O central espanhol terá sido um dos visados pelos adeptos do Marselha na recente tentativa de invasão ao centro de treinos do emblema do sul de França. De acordo com alguma imprensa local, Álvaro González foi mesmo alvo de tentativa de agressão.