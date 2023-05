"O Vitinha? Já o seguia no FC Porto. Tem muita margem para evoluir"

O português Rony Lopes, emprestado ao Troyes, deixou vários elogios aos portugueses do PSG.

Rony Lopes, internacional português, em antevisão ao jogo entre o Troyes e o PSG, elogiou o trabalho dos seus conterrâneos que evoluem na equipa parisiense.

"Conheço o Renato Sanches desde o Benfica. É um grande talento, mas infelizmente tem sido penalizado devido a muitas lesões. Nuno Mendes [que está fora até ao final da época] é muito forte na sua posição. Representa o presente e o futuro a nível do clube e do país. O Vitinha, eu já o seguia no FC Porto. É perspicaz e inteligente e tem muita margem para evoluir", afirmou Rony Lopes.

Para além dos jogadores, Lopes também valorizou o trabalho do conselheiro para o futebol do PSG, Luís Campos, dizendo acreditar que o português vai continuar a fazer um ótimo trabalho na equipa francesa.

"Ele veio buscar-me ao Mónaco. O seu trabalho fala por si. Ele tem a arte de encontrar jovens talentos. Não é por acaso que ele está agora no PSG. Aprecio o homem e admiro o seu trabalho de procura", salientou.