Bruno Fernandes prolongou a sua ligação com o Manchester United até 2026, com mais um ano de opção. "Estou muito feliz por estar aqui. "É uma honra representar este clube e um sonho tornado realidade. (...) Sentes que este é um local especial para ti, que pertences a este clube (...). Somos como uma família. Estou a viver o meu sonho e sinto que esta é a minha casa.", afirmou Bruno Fernandes. Veja o vídeo, no "tweet" abaixo:

