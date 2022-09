O valor que o Milan está disposto a pagar ao Sporting por Rafael Leão

O campeão italiano está em negociações para renovar o vínculo do internacional português, que expira em 2024.

O Milan está em negociações para renovar o contrato de Rafael Leão, internacional português que foi eleito o melhor jogador da passada edição da Serie A, na qual se sagrou campeão italiano.

Os cerca de 20 milhões de euros que o avançado deve ao Sporting, no âmbito da sua rescisão com o clube, em 2018, têm complicado a operação e, segundo a Gazzetta dello Sport, o Milan já tem um plano delineado para esse aspeto.

A fonte explica que o conjunto rossoneri está disposto a pagar 15 milhões de euros ao Sporting, com os restantes quatro milhões a ficarem encarregues do Lille, que iria dividir o valor com o seu antigo jogador.

O Milan está a preparar um novo contrato que inclui um salário a rondar os sete milhões de euros por temporada, aumentando o investimento total em Leão em 50 milhões, isto sem contar com os tais 15 milhões referentes à dívida do avançado ao Sporting.

Rafael Leão tem contrato com o Milan até 2024 e, na atual temporada, leva três golos e cinco assistências em oito jogos disputados.