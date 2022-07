O telefonema de Mourinho, a camisola de Totti e a cláusula baixa

A Roma fez ver a Dybala que vai ser um jogador relevante na equipa, em campo e no aspeto comercial. E deu-lhe a possibilidade de sair mais facilmente

Paulo Bybala já está no Algarve para assinar com a Roma de José Mourinho e entretanto saíram à tona mais pormenores sobre a forma como o emblema da capital roubou o avançado a Inter e Nápoles, que também estavam na corrida pelo talentoso jogador.

Primeiro foi o telefonema de José Mourinho a convencer o internacional argentino da relevância que terá no clube, dentro e fora de campo, com papel importante nos relvados mas também na área comercial, com dividendos esperados pelo clube também nesta vertente além dos desportivos.

Depois, ficar com a mítica camisola dez de Totti. Ainda não é certo que Dybala aceite ficar com a dez, em vez do seu habitual 21 (que até parece ter ficado para Matic), mas espera-se que o faça e Totti já deu a sua aprovação. "Toma a dez, sou eu que ta dou", disse há semanas Totti, em Milão, quando surgiu o nome de Dybala no horizonte da sua Roma.

E por último, e mais surpreendente, a cláusula de rescisão. Sabia-se que uma cláusula baixa que desse maior "liberdade" a Dybala no futuro estava em cima da mesa. A Roma ofereceu primeiro colocar no contrato uma cláusula de 30 milhões de euros, mas segundo a Gazzetta dello Sport, esta desceu mesmo para os 20 ou 25 milhões de euros. O ordenado, esse, é elevado como era de esperar: seis milhões de euros por temporada.