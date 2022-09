"O Solskjaer gostou de me ver reclamar contra o FC Porto"

Bruno Fernandes admitiu que Solskjaer gostou de ver a forma como o médio liderava a equipa e isso foi um dos fatores que levaram o Manchester United a contratá-lo.

A 5 de janeiro de 2020, pouco antes de se transferir para o Manchester United, Bruno Fernandes jogou um Sporting-FC Porto e a liderança demonstrada pelo médio agradou ao treinador Solskjaer, que naquela altura viajou para Portugal para observar o internacional português.

"No início de janeiro o meu agente disse-me para não me preocupar, porque me ia arranjar um clube que ia ser um sonho para mim. Ele sabia que era o Manchester United, porque o Solskjaer andava a ver os meus jogos. Ele gostou de me ver reclamar contra o FC Porto, fi-lo contra os adversários e os árbitros. Eu reclamo muito contra quem está contra mim e não comigo. O Solskjaer viu a minha paixão e acho que isso ajudou a selar a minha mudança. No primeiro dia que cheguei, ele disse-me para ser eu próprio e demonstrar a liderança que tinha no Sporting", contou Bruno Fernandes numa entrevista ao portal britânico The Athletic.

O Sporting perdeu (2-1) o jogo relativo à 15.ª ronda da I Liga.