O reencontro entre Abel e Hulk visto no Brasil e com um penálti falhado na memória

Em busca da liderança no campeonato brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras defrontam-se às 23h00 deste sábado, com Hulk e Abel Ferreira em lados opostos novamente.

Dez anos depois de estarem em lados opostos em Portugal, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, antigo lateral-direito do Sporting, e o avançado Hulk, ídolo no FC Porto, reencontram-se às 23h00 deste sábado, em Belo Horizonte, a contar pela 16.ª jornada do campeonato brasileiro. O jogo vale a liderança da competição e põe em prova uma antiga rivalidade.

Adversários há mais de dez anos, Hulk e Abel Ferreira estiveram frente a frente em cinco oportunidades, entre 2008 e 2011, de acordo com levantamento realizado pelo site brasileiro Globoesporte. Foram três vitórias para os dragões, um empate e uma vitória para os leões.

No jogo mais emblemático, em 2008, no encontro entre o brasileiro Hulk e o português Abel, o FC Porto e o Sporting empataram para a Taça de Portugal. No tempo regulamentar, empate a uma bola com golo de Hulk, no Estádio José Alvalade. No prolongamento, o avançado brasileiro foi expulso, mas os dragões levaram a melhor, com Abel a falhar a última cobrança no desempate por penáltis.

Abaixo, os jogos entre FC Porto e Sporting com participações de Abel e Hulk:

16/4/2011 - Porto 3-2 Sporting (I Liga)

25/9/2009 - Porto 1-0 Sporting (I Liga)

8/11/2008 - Sporting (4) 1-1 (5) Porto (Taça de Portugal)

5/10/2008 - Sporting 1-2 Porto (I Liga)

16/8/2008 - Porto 0-2 Sporting (Supertaça de Portugal)