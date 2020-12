O que Sá Pinto disse aos adeptos que invadiram o treino: "Pela minha felicidade..."

Treinador português - e o plantel do Vasco da Gama - foram confrontados no treino desta quinta-feira.

Estalou a polémica no Vasco da Gama, orientado por Ricardo Sá Pinto: um grupo de adeptos invadiu o treino matinal da equipa do técnico português para pedir satisfações face aos maus resultados.

Sá Pinto foi um dos alvos que centrou as atenções de elementos pertencentes a uma claque organizada e o luso não fugiu às responsabilidades. De acordo com o Globoesporte, chegou-se à frente e esteve a dialogar com alguns adeptos, refutando uma afirmação que lhe foi atribuída pela Imprensa brasileira e que originou o descontentamento dos fãs cruzmaltinos.

"Pela minha felicidade e digo de coração: não vejo esta gente a facilitar em nada. Durante a semana no trabalho, na alimentação, no descanso e na vida privada. Tenho um grupo fantástico. Eu sou o responsável máximo. Quando eu não tiver condições, sou o primeiro a ir embora. Temos condições. Calma, calma, calma. Há um conjunto de fatores que não tem sido favorável. Em muitos jogos que não temos vencido tivemos muito azar, foram detalhes. Tem a ver com coisas do jogo", afirmou Sá Pinto, segundo o Globoesporte.

Nos vídeos que foram colocados a circular nas redes sociais, foi possível ver alguns momentos de maior exaltação. O Vasco da Gama não vence há seis jogos em todas as provas, foi eliminado da Taça Sul-americana (equivalente à Liga Europa) e está no 17.º do Brasileirão, lugar que implica a descida à Série B.