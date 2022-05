"O que fiz hoje não foi suficiente para estar com a camisola do Manchester United"

Bruno Fernandes, no Brighton-Manchester United

Declarações de Bruno Fernandes, depois da derrota dos red devils em Brighton, por 4-0. Manchester United só pode sonhar com o sexto lugar, no máximo

Bruno Fernandes foi uma das vozes do Manchester United a falar publicamente depois da goleada sofrida aos pés do Brighton, por 4-0. Os red devils já não vão conseguir chegar ao quinto lugar e o internacional português fez uma autocrítica no final da partida.

"Eu incluo-me nisso, nos jogadores que não estiveram no seu melhor. O que fizemos hoje, o que fiz hoje, não foi suficiente para estar com a camisa do Manchester United e eu aceito", afirmou, em declarações à Sky Sports.

O médio da equipa de Old Trafford tentou explicar o que faltou ao conjunto para sair de Brighton com um resultado diferente.

"Faltou um pouco de tudo, seja qualidade ou mentalidade. Eles [Brighton] mereceram vencer e nós merecemos estar na posição em que estamos agora. É algo para o qual temos de olhar e ficar envergonhados porque isto não foi bom o suficiente e temos que fazer muito melhor", explicou.