"O que fez Abel Ferreira antes do Palmeiras? Grande merda eliminar o Benfica"

Declarações de Joel Santana, experiente treinador brasileiro, sobre Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras.

Joel Santana, experiente treinador brasileiro, em declarações na "Jovem Pan Esportes", esclareceu a opinião que deu sobre a possibilidade de Abel Ferreira vir a assumir o comando técnico seleção do Brasil.

"Para ser treinador da seleção brasileira, tens de ter currículo para isso. Tens de ser bom durante muitos anos para provar [que tens capacidade para assumir a seleção]. O Abel está no Brasil há dois anos. Antes de trabalhar no Palmeiras, trabalhava onde? PAOK da Grécia? Os gregos lutam com a espada. Fez o quê lá? Grande merda eliminar o Benfica [da Liga dos Campeões]", explicou. No entanto, considera que o português "não é mau treinador".

"Ele é bom treinador. Ninguém chega aqui e ganha duas Taças Libertadores e como ele ganhou. Chegou e ganhou. O Abel não é mau treinador, mas ainda não dá para ser treinador da seleção brasileira", concluiu Joel Santana.