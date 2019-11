O que espera André Gomes: "Tudo o que seja abaixo de meio ano será lucro"

O médio português do Everton sofreu uma "fratura com luxação" e os toffees sublinham que "deve recuperar por completo" da lesão. Tempo de paragem para casos semelhantes não costuma ser inferior a meio ano

André Gomes, foi operado esta segunda-feira de manhã, no Hospital Aintree em Liverpool, um dia depois de ter sofrido uma grave lesão ao minuto 78 do jogo entre o Everton e o Tottenham. Ao início da tarde, o clube, cuja equipa é treinada por Marco Silva, revelava: "André Gomes realizou uma cirurgia para reparar uma fratura com luxação do tornozelo direito e a intervenção correu muito bem." Os toffees não adiantaram, no comunicado emitido, qualquer estimativa quanto ao tempo de recuperação do médio português de 26 anos, mas O JOGO falou com o dr. Domingos Gomes, médico ortopedista, que nos diz que "o habitual nestas situações é uma paragem competitiva de pelo menos seis meses", sublinhando: "Tudo o que seja abaixo de meio ano será lucro." Ou seja, é pouco provável que volte a jogar nesta temporada.

Refira-se que o Everton informou ainda que "o jogador irá passar algum tempo no hospital, antes de regressar ao centro de treinos para iniciar a sua recuperação sob supervisão do departamento médico do clube", perspetivando: "espera-se que recupere completamente".