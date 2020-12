João Félix, jogador do Atlético de Madrid

Javier Clemente, ex-treinador do Atlético de Madrid e antigo selecionador de Espanha, em entrevista à Rádio Marca.

Diego Simeone ficou debaixo de fogo depois de ter substituído João Félix na segunda parte do dérbi de Madrid, mas Javier Clemente, ex-treinador do Atlético de Madrid e antigo selecionador de Espanha, não está contra a decisão do técnico.

"O que aconteceu com o João Félix acontece com os jogadores que são figurinhas. O que as figuras têm de fazer é serem os melhores em campo. João Félix é jovem. Em Portugal até descalço era titular, mas está [um jogador] por fazer, ainda é muito macio", começou por dizer sobre a substituição em entrevista à Rádio Marca.

"Ele tem qualidade e podemos ver o mesmo nos jovens do Barcelona, que ainda não [jogadores]. Se o jogo for competitivo e duro, não têm força para se destacar. O João tem uma qualidade enorme e uma técnica individual muito boa, mas há jogos em que tem adversários muito duros à sua frente", continuou.

"A solução não está nas mãos de Simeone, mas sim nas suas mãos. Que quando tiver marcações fortes, saia vencedor. Tem de lhe ser dado tempo", concluiu Clemente.