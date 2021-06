O próximo desafio de Luís Castro depois de deixar o Shakhtar Donetsk

Treinador português acertou os últimos detalhes da transferência para o Catar.

Luís Castro acertou os últimos detalhes do contrato com o Al Duhail e assinou por uma temporada pelo emblema do Catar. O técnico português que na última época dirigiu os destinos do Shakhtar Donetsk vai tentar destronar o Al-Sadd, de Xavi Hernández, antigo internacional espanhol e uma referência do Barcelona, e o AL-Rayyan, do antigo internacional francês, Laurent Blanc - os principais rivais do novo clube do português.

Tal como acontecia na Ucrânia, Castro terá pela frente um projeto de exigência máxima, pois o objetivo para a nova temporada é vencer o campeonato, a Champions asiática e a Emir Cup. Na época transata, o Al Duhail terminou a liga na segunda posição com menos treze pontos do que o Al-Sadd, diferença que motivou a chamada do técnico luso.

O Al Duhail ainda não anunciou a contratação do treinador, mas é certo que o fará nos próximos dias porque nesta altura já nada separa o técnico do emblema do Catar.

Luís Castro esteve no Shakhtar nas duas últimas temporadas e foi campeão ucraniano em 2019/20. Em 2020/21, o treinador português não concretizou a meta definida no início pelos dirigentes ucranianos, falhando a conquista do título de campeão. Antes do Shakhtar, Luís Castro orientou o Rio Ave (2016/17), Desportivo de Chaves (2017/18) e Vitória de Guimarães (2018/19). Em 2004, treinou o Penafiel. Esteve ligado ao FC Porto de 2006 a 2016, tendo treinado a equipa principal dos dragões em 2013/14.

Agora, Luís Castro tentará voltar a ganhar troféus no Catar.