O professor Martins fez história no Olympiacos antes de defrontar o FC Porto

Vitória com o Marselha foi a 15.ª na Europa do treinador português pelos atenienses, um novo máximo.

O Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, derrotou, ontem, o Marselha por 1-0, em partida da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e com esse triunfo Pedro Martins alcançou as 15 vitórias em jogos europeus como técnico dos atenienses, um novo máximo para qualquer treinador na história do clube.

Pedro Martins, que em 2020 levou o conjunto do Pireu à conquista da Superliga e Taça da Grécia, soma o triunfo de ontem a outros resultados de relevo na Europa desde que, em 2018, assumiu o comando do Olympiacos. Com Martins no banco, a equipa grega já bateu históricos europeus como Marselha, Milan (na Liga Europa 2018-19) ou Arsenal (na Liga Europa 2019-20) e melhorou e muito o registo com clubes ingleses, vencendo duas das três eliminatórias que disputou contra equipas da Premier League (Burnley e Arsenal).

No total, Pedro Martins soma já 31 partidas europeias no comando do Olympiacos, entre Liga dos Campeões e Liga Europa e soma 15 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.

Para comemorar, o clube grego colocou uma foto de Martins com a legenda de "Professor".

Na próxima terça-feira, o Olympiacos joga no Dragão.