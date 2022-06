O preço pelo qual o Granada está disposto a deixar Luís Maximiano sair

Luís Maximiano não deverá continuar no Granada em 2022/23

Guardião português não conseguiu impedir a descida de divisão do emblema

O Granada, que esta época não conseguiu escapar à descida para a segunda divisão espanhola, já fixou o preço pelo qual está disposto a vender Luís Maximiano: oito milhões de euros.

A informação é assegurada pelo AS, que adianta que o guarda-redes português, de 23 anos, deverá rumar a outras paragens neste verão, tendo em conta as boas indicações que deixou na primeira aventura em Espanha.

Luís Maximiano fez a maior parte da formação no Sporting, estreando-se na equipa principal dos leões em 2019/20, antes de seguir para o Granada no verão passado.

O guardião afirmou-se de imediato nos espanhóis, alinhando em 35 partidas (55 golos sofridos) e, apesar de não ter conseguido impedir a descida do clube à La Liga 2, as boas exibições deverão valer-lhe uma mudança de ares no defeso que se avizinha.