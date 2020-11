"O português esquecido" dos Wolves: "Queremos uma boa solução para ele"

Roderick Miranda regressou a Wolverhampton após o empréstimo ao Famalicão, mas não foi integrado na equipa principal.

Foi em 2017/18, após quatro épocas de bom nível no Rio Ave, que Roderick Miranda foi contratado pelo Wolverhampton, então com Nuno Espírito Santo em estreia no leme do clube inglês.

O defesa-central português nunca foi um indiscutível, mas acabou por ser uma das peças que contribuiu para a conquista do Championship e consequente subida dos Wolves à Premier League. Na época seguinte, com menos espaço no plantel, foi cedido ao Olympiacos e, na última temporada, atuou pelo Famalicão.

De regresso ao Molineux no verão deste ano, Roderick voltou a não encontrar uma vaga na equipa de Nuno e, até agora, a sua situação estava envolta em algum mistério. O esclarecimento foi dado por Nuno Espírito Santo, citado pelo jornal Express & Star, que explicou que o jogador de 29 anos, formado no Benfica, está a trabalhar com a equipa de sub-23 do Wolverhampton.

"Está a treinar com o grupo dos sub-23, à espera que a situação seja resolvida. O Roderick esteve connosco na primeira época e foi importante no arranque do Championship, se bem me lembro. Teve um grande impacto. Depois, saiu por empréstimo e agora não está integrado no plantel principal, mas temos grande respeito por ele. O que queremos é encontrar uma boa solução para o seu futuro, onde possa mostrar o seu futebol", afiançou o treinador luso sobre aquele que, escreve a publicação, é o português "esquecido" dos Wolves.