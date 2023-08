O pormenor que está a impedir a mudança de Cancelo para o Barcelona

De acordo com o Sport, o Manchester City pretende emprestar o lateral português com uma opção de compra de 45 milhões de euros, valor que os catalães consideram alto.

Depois de Xavi ter admitindo publicamente que o Barcelona precisa de um novo lateral direito, o gigante catalão continua decidido em contratar João Cancelo por empréstimo, mas existe um pormenor que está a colocar um travão no negócio.

De acordo com o jornal catalão Sport, o Manchester City está disposto a permitir a saída do internacional português, mas com uma opção de compra de pelo menos 45 milhões de euros, valor que os catalães consideram demasiado alto e não estão preparados para atingir, apontando para os 25 milhões.

Os ingleses estão cientes de que o futebol espanhol poderá resultar numa valorização do jogador e por isso não pretendem baixar as exigências pela sua cedência, estando marcada para esta terça-feira uma reunião entre Jorge Mendes, que agencia o lateral, e ambos os clubes, com vista à discussão do negócio.

Cancelo, de 29 anos, cumpriu a pré-temporada no Manchester City depois de ter sido emprestado ao Bayern na segunda metade de 2022/23, mas continua com o futuro indefinido.

