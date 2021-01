"Os meus pais fizeram-me ver que não iam gastar dinheiro para eu brincar no Braga"

Pedro Neto ainda deu cartas no hóquei, mas foi no futebol que virou estrela

Antes de ingressar no Braga, Pedro Neto jogava hóquei e praticava futebol no Vianense e, depois, numa academia do Sporting. Foi só na capital do Minho que o desporto-rei ganhou exclusividade.

Criado numa família de desportistas, Pedro Neto teve no hóquei uma primeira paixão, ou não tivesse o seu pai, com o mesmo nome, sido jogador desta modalidade, tendo representado o Juventude de Viana e o Infante de Sagres. A mãe, Cristina Lomba, foi voleibolista e o tio da parte materna, Sérgio Lomba, futebolista.

Nascido em Viana do Castelo, o futebolista do Wolverhamton praticou desde novo hóquei e chegou a conciliar este com o futebol, como nos conta.