"O melhor na minha posição é o Bernardo Silva, está em todo o lado"

Médio ofensivo do Lille, Angel Gomes, vê vídeos do compatriota para evoluir

Angel Gomes, médio-ofensivo que passou pelo Boavista, atravessa o seu melhor momento no Lille, agradecendo a confiança de Paulo Fonseca e revelando qual é a sua principal inspiração: analisar os jogos de Bernardo Silva em vídeo.

"O mais importante para mim é jogar. É importante poder jogar em diferentes posições, para estar confortável lá. Trabalho muito nos treinos, mas também vejo muitos vídeos, tanto de mim como de outros jogadores que jogam nessas posições. Sinto-me confortável a jogar em posições de meio-campo ou mais ofensivas, não tenho realmente uma preferência, desde que jogue e me divirta. Quem eu vejo em vídeo? Muitos jogadores diferentes. Mas para mim, o melhor nesta posição é Bernardo Silva [Manchester City]. Eu olho primeiro para a sua presença, ele parece-se um pouco comigo por causa do seu tamanho. E quando ele joga, tem uma presença incrível. Está em todo o lado em campo, é corajoso, não se esconde e coloca-se sempre à disposição da sua equipa. Ele é um grande jogador, que merece muito crédito pelo que faz com e sem a bola", atirou.

A finalizar, abordou o seu crescimento e afirmação com Paulo Fonseca ao leme do Lille: "Mudou taticamente, com o novo treinador e novas ideias. O que ele pede à equipa fica-me bem. Obviamente, também a confiança que o treinador me tem dado. Ele também me deu uma oportunidade em posições que outros treinadores não imaginavam para mim por causa do meu físico. Trata-se de oportunidades e confiança para poder mostrar o que sou capaz de fazer."