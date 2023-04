"O Manchester City é a melhor equipa do mundo, podem castigar qualquer um..."

Declarações de Marco Silva, treinador português do Fulham, em entrevista à Sky Sports.

Antes de rumar ao Fulham, passou 19 meses sem clube, num período que coincidiu com a pandemia de covid-19. Como lidou com essa fase da sua carreira? "Foi uma altura para refrescar várias coisas. A primeira foi analisar as épocas anteriores, porque depois do Olympiacos, quando cheguei pela primeira vez à Premier League com o Hull City, Watford e Everton, passou tudo muito rápido e muitas mudanças aconteceram neste curto período de tempo. Passei por três clubes da Premier League num curto espaço de tempo. Foi um momento para analisar tudo, não só os últimos 18/19 meses no Everton, mas o que tinha acontecido antes com o Watford e o Hull. Esse foi um momento difícil para todos, por causa da situação da covid, mas havia muito futebol na televisão para nós analisarmos. Não podíamos viajar para ver jogos ao vivo, mas analisámos jogos e encontrámo-nos e falámos com equipas técnicas para tentarmos continuar a melhorar e trabalhar no duro, assim quando voltássemos, estaríamos prontos".

Vai defrontar o Manchester City no domingo (14h00): "Toda a gente que gosta de futebol deve admirar o que eles têm feito. Dá para ver tantas coisas boas e que são tão difíceis de enfrentar. Se pressionares alto, eles têm capacidade para te castigarem. O último jogo frente ao Arsenal é um bom exemplo disso. Se alinhares em bloco médio, a capacidade continua lá, para te frustrarem sem bola e explorarem os espaços que querem em certas áreas do campo. Eles têm essa capacidade a jogarem a partir de trás, em ataque posicional... são a melhor equipa do mundo neste sentido, porque podem castigar qualquer equipa de várias formas".

