Entrevista exclusiva com um campeão do mundo: "Todos acreditam em Abel"

Campeão do Mundo em 1994, e senhor de um invejável palmarés no Brasil, é hoje um dos mais respeitados comentadores de TV na Fox Sports. A O JOGO analisa o momento do Palmeiras e não só.

Zinho, hoje com 53 anos, foi um craque dos relvados. O antigo médio começou no Flamengo, onde teve duas passagens, menos uma que no Palmeiras, mas também representou o Cruzeiro e o Grémio, quatro gigantes do futebol brasileiro e só no último não foi campeão. Contou 56 internacionalizações pelo escrete e foi titular na equipa que venceu o "tetra" em 1994. No Verdão ganhou também a única Libertadores que este clube tem no palmarés e que persegue este ano sob a orientação de Abel Ferreira. O técnico luso foi o mote inicial para uma grande conversa com o comentador da Fox Sports.

Surpreendeu-o o sucesso imediato do Abel Ferreira?

-Na verdade, um pouco. Estamos a falar de um treinador jovem, com 41 anos, que não conhecíamos, só um pouco de quando era jogador. Mas tem causado muito boa impressão. Demonstrou desde a primeira hora estar bem preparado para este desafio, revelando conhecimento sobre o Palmeiras e os jogadores do plantel.