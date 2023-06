"O João Félix não se enquadrava naquilo que o Lampard pretendia"

Paulo Ferreira, antigo internacional português que representou o Chelsea, falou aos jornalistas - na inauguração de uma nova clínica de António Gaspar - sobre João Félix e Enzo

A passagem de João Félix pelo Chelsea: "Muita gente sabe que a Premier League tem grande intensidade e eles [Félix e Enzo] vieram de outro tipo de campeonatos. O João Félix quando chegou começou logo a jogar e estava bem, as coisas alteraram-se com a chegada de Frank Lampard. São treinadores diferentes e, se calhar, o João Félix não enquadrava naquilo que o Frank pretendia. Mas, em minha opinião, João Félix é um jogador com grande talento e gostaria muito que ele ficasse no Chelsea. "

A adaptação de Enzo: "Já o Enzo teve uma época muito longa, já vinha de muitos jogos na Argentina, ainda disputou o Mundial, depois vai para Inglaterra, que é um campeonato com mais intensidade, a parte física também e os árbitros não param tantas vezes o jogo como em outros ligas e até isso é algo que causa mais dificuldades. Mas encaixou bem na equipa, beneficiou com a saída do Jorginho, e foi um jogador também importante. Penso que é um excelente jogador e vemos como as coisas correm daqui para a frente. Agora tem um treinador argentino, falam a mesma língua e pode ser mais fácil para ele".