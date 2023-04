Rafael Leão, que é Way 45 no mundo da música, vai lançar um segundo álbum e os jogadores do Milan já ouviram. A reação de Ibrahimovic foi a mais curiosa.

Rafael Leão brilha no futebol, mas também tem uma carreira na música. Em 2021 lançou o primeiro álbum, "Beginning", e no final de 2023 vai lançar o segundo, "My Life In Each Verse". E os jogadores do Milan já ouviram as novas músicas de Way 45. Ibrahimovic, um dos mais experientes e carismáticos do plantel, aconselhou o avançado português a dedicar-se mais ao futebol.

"Alguns riram, mas outros apoiaram-me. Quem riu? O Zlatan Ibrahimovic riu. Riu-se e disse-me para em vez da música focar-me no futebol. Mas os restantes disseram para continuar...", contou em entrevista à revista Rolling Stone.

Rafael Leão explicou o gosto pela música: "Sempre houve música em minha casa enquanto crescia, o meu tio era DJ e o meu pai também costumava cantar. Vem daí. Era hip-hop, identificava-me com a mensagem das músicas sobre crescer no bairro. Sempre quis fazer algo no mundo da música, é uma forma de me exprimir porque sou muito tímido. Não mostro as minhas emoções e sentimentos... Mas através da música posso fazer isso, é um outro mundo para mim."

E revelou o que o inspirou para este álbum: "Em duas ou três canções falo de mim e da minha vida. Porque eu era um miúdo do bairro, numa cidade pequena, com o sonho de ser uma super estrela. Quando crescia e lutava não acreditava que tudo isto fosse acontecer."