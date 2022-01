O Wolverhampton venceu este sábado em casa do Brentford, por 2-1, para a ronda 23 da Premier League. Depois de Moutinho ter colocado a equipa orientada por Bruno Lage na frente, e de Toney ter empatado para os da casa, Rúben Neves fez o resultado final com um remate colocado. É a terceira vitória seguida do Wolverhampton para o campeonato.