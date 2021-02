O goleador André volta com o Bremen

Avançado português não alinhou com o Bayern, mas já regressou aos treinos

André Silva regressou esta terça-feira aos treinos do Eintracht Frankfurt. O melhor marcador da equipa orientada por Adi Hütter, com 18 golos na Bundesliga, tinha estado afastado do encontro da última jornada, frente ao Bayern Munique, partida em que o Eintracht até saiu vencedor por 2-1.

"É bom estar de volta. Tive um pequeno problema mas já estou recuperado e estou pronto já para o próximo jogo. Estou de volta a 200 por cento!", referiu o internacional português, em declarações proferidas à televisão do clube, dizendo-se disponível depois de problemas na lombar.

Assim, André deverá voltar às opções diante do Bremen, no qual o Eintracht quererá continuar a atacar o primeiro lugar que ainda é do Bayern.