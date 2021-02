Rony Lopes foi esta quarta-feira figura do Nice no triunfo fora de portas, por 3-1, diante do Nîmes: o internacional português apontou o primeiro e segundo golos dos forasteiros (13' e 29'), com destaque para o que inaugurou o encontro e que está a fazer as delícias dos portais gauleses. Ora veja a obra prima do esquerdino.