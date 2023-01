O futuro de Fábio Silva: três clubes na corrida, um deles em vantagem

Wolverhampton já estará em negociações com o PSV para a cedência do jogador português. Em Espanha também há clubes atentos.

Uma discussão entre Fábio Silva e o treinador Brian Riemer sobre os índices físicos do avançado terá estado na base da interrupção do empréstimo do jogador do Wolverhampton ao Anderlecht até final da temporada.

O clube inglês já está à procura de uma nova colocação para o jogador contratado ao FC Porto no verão de 2019 por 40 milhões de euros. E a imprensa bel ga já traça alguns cenários. O PSV Eindhoven, dos Países Baixos, é apontado como o destino mais provável para o jogador e há a hipótese de a cedência ser válida por época e meia. Sevilha e Real Sociedad, ambos de Espanha, também estarão atentos à situação.

Autor de cinco golos nos primeiros seis jogos pelo Anderlecht, o avançado teve um início de época auspicioso na Bélgica, mas o seu rendimento caiu com o tempo e, desde o início de setembro, só conseguiu contribuir com quatro golos em 20 partidas.