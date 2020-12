"O FC Porto ganhou a Supertaça e o Alex Telles começou a gritar pelo Matic"

Bruno Fernandes fala sobre as "picardias" no balneário do Manchester United entre ex-jogadores de FC Porto, Benfica e Sporting.

Ex-capitão do Sporting, Bruno Fernandes partilha agora o balneário com jogadores que chegaram a ser seus rivais em Portugal. Um deles é Alex Telles, que se mudou para o Manchester United em cima do fecho do último mercado e que, em entrevista a O JOGO, falou sobre a relação com o médio português.

Em declarações à Sport TV, Bruno também falou sobre essa relação e, entre sorrisos, não esqueceu as naturais "picardias" entre antigos adversários, que atualmente são colegas de equipa. A mais recente surgiu aquando da vitória do FC Porto sobre o Benfica na Supertaça, com Telles e a ex-águia Nemanja Matic como protagonistas.

"Quando o FC Porto ganhou a Supertaça o Alex Telles começou a gritar: 'Nema, Nema, Nema [alcunha de Matic]!' São picardias normais entre nós no balneário", contou Bruno Fernandes, uma das grandes figuras do United de Solskjaer.