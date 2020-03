PREMIUM >> Tozé joga no Al-Nasr, no Dubai. e faz um retrato de um país (EAU) que tomoou medidas antes mesmo de registar o primeiro caso de coronavírus. São menos de 500 para já...

Os Emirados Árabes Unidos têm praticamente a mesma população que Portugal, testaram o primeiro positivo para a covid-19 um mês antes do nosso país, mas chegam a esta data com dez vezes menos casos registados. Tozé, um ex-FC Porto que recentemente se destacou no Moreirense e V. Guimarães, joga no Al-Nasr, do Dubai (um dos emirados do país), e ajuda-nos a perceber porquê.



Imagino que esteja em casa... Como se lida com a covid-19 no Dubai?



A situação social ainda é tranquila - sinto isso. As mensagens passadas pela família real são nesse sentido. Têm feito comunicados a dizer que não há motivo para pânico, que todos os "stocks" de comida e medicamentos não vão faltar, que neste momento é o país com mais testes feitos [é o terceiro, no ranking, em média por cada milhão de habitantes]. Dizem que o país está preparado e a tomar todas as medidas necessárias. Vive-se ainda uma situação social muito tranquila. O número de pessoas na rua é muito mais reduzido, mais ainda, dentro do normal.



A incidência da doença terá chegado mais tarde do que na Europa...



Não chegou muito mais tarde: o primeiro caso registado aqui foi a 29 de janeiro. Mas tomaram logo medidas de prevenção. Já antes do primeiro caso, as pessoas que viajavam da China eram controladas por câmaras térmicas no aeroporto. E a partir de 5 de fevereiro cancelaram todos os voos com a China, com exceção de Pequim. E isso ajudou, tendo em conta que este aeroporto é um dos por onde passam mais pessoas em todo o mundo e podia ter sido perigoso. Em relação a Portugal, tenho televisão portuguesa e fui acompanhando tudo isso e percebendo que a cada dia que passava estava a tornar-se mais grave, até termos chegado a este estado catastrófico, que espero que termine o mais rapidamente possível e com o menor número de mortes possível.

Como reagiram aí os clubes e a liga?



Começámos por jogar à porta fechada. Foram dois jogos à porta fechada. Dia 15 de março, a liga foi suspensa e deixámos de treinar. Começou por ser uma semana, passou para duas semanas e para já é esse o cenário. Temos recebido planos de treino para fazer em casa e manter a forma física até voltarmos a treinar. Mas é uma incógnita.



O que pensa fazer? Ficar por aí ou tentar viajar para Portugal?



Só há previsão de voos para Portugal para meio de abril. Vou ficar por cá, também para estar mais próximo do clube e estar à disposição imediata quando for para voltar a treinar.

Os Emirados Árabes Unidos são para já um caso de sucesso. Antes do primeiro caso fecharam voos e instalaram câmaras de temperatura nos centros comerciais. Agora são o terceiro país que mais testa



A família está em Portugal. Imagino que vá lidando com a situação com alguma preocupação...



Nestes momentos nunca é fácil estar longe de quem gostamos. Tenho falado com a minha família todos os dias por todos os meios de comunicação, para sentirmos que estamos próximos e também para nos irmos entretendo uns aos outros. A minha família não está toda em casa, porque a minha mãe trabalha num centro de saúde. Isso deixa-me um bocadinho preocupado, porque a situação em Portugal e na Europa é grave. E não estar perto para viver as situações e poder ajudar deixa-me ainda mais preocupado. Tento passar sempre mensagens positivas.



No que diz respeito a outras medidas sociais de contenção, como nos pode relatar o dia a dia do Dubai?



Tento evitar espaços públicos e com muita gente, fomos aconselhados a isso pelo príncipe dos Emirados. Foram tomadas muitas medidas: fecharam ginásios, spas, praias públicas, cinemas, todos os espaços de entretenimento dos shoppings e até mesmo as mesquitas. Foram dadas ordens para que todas as orações fossem feitas em casa. No shopping, ainda há coisas abertas, mas com câmaras de temperatura a controlarem as pessoas. Foram ainda tomadas medidas relacionadas com os aeroportos e as entradas de pessoas no país. Pessoas com visto de residência nos Emirados não podem entrar no país por um período de duas semanas. E os naturais não podem viajar de todo. E todos aqueles que regressem ao país neste momento têm de cumprir os 14 dias de quarentena obrigatória. Eu aproveito para treinar em casa e tenho a possibilidade de conseguir ir até à praia, porque é em frente a casa e há uma zona isolada. Ao fim da tarde corro, evitando na mesma o contacto com quem está na rua e mantendo distância de segurança.

Qualidades raras de Marcus Edwards impressionam, mas é o papel de um trio antigo que sublinha



"Vitória? Pêpê, João Teixeira e André..."

Além do FC Porto, o V. Guimarães é outro clube que lhe ficou no coração. Como olha para esta época? -Excelente! O plantel é muito bom. O V. Guimarães começou mal a Liga. Acho que o facto de ter tido muitos jogos no início afetou o arranque da Liga, embora tenha conseguido, de forma exemplar, entrar na Liga Europa. Nos últimos jogos, só perdeu com o FC Porto, tem apenas menos um ponto que o Rio Ave, menos cinco do que o Sporting, e pode aproximar-se do quarto lugar se vencer na próxima jornada. Marca muitos golos, cria muitas ocasiões de golo, joga um futebol muito atrativo. Tem excelentes jogadores. Fico a torcer para se apurar novamente para a Liga Europa, porque é um clube que, pela dimensão, merece estar sempre nas competições europeias. Os adeptos são incríveis, com uma paixão que faz deste um clube especial e um dos grandes de Portugal. Merecem que o Vitória esteja entre os melhores da Europa todos os anos. Há muitos jogadores novos por comparação com a última temporada. Destaca algum? -Destaco o Edwards e o Lucas Evangelista entre os novos: são jogadores de ótimo drible. O Marcus tem características cada vez mais raras, é muito forte no 1x1. E o Lucas pelas ótimas exibições que tem feito e pela forma como é inteligente em campo, mas também pelo drible. Mas destaco também outros que têm contribuído muito, como é caso do Pêpê, que tem feito ótimas exibições, como é o caso do João Carlos Teixeira, que tem estado a um ótimo nível e tem finalmente mostrado a enorme qualidade que tem, que é muita e reconhecida por todos. E destaco ainda o regresso do André André: tem sido decisivo nesta recuperação e é assinalável a forma como voltou após um longo período de paragem. Voltar a este nível deixa-me muito feliz. O Tapsoba fez uma época incrível até janeiro, o Sacko também contribui muito para a estabilidade defensiva do Vitória e o Davidson acaba sempre por ser muito importante; tem muita experiência no futebol português e é muito importante na manobra ofensiva do Vitória.

Saiu do FC Porto antes ainda de uma aposta na formação para valer. Acredita que os miúdos que Conceição lançou são igualmente o futuro do futebol português. Elogios também para Marchesín

"Sérgio Oliveira tem sido fundamental no FC Porto"

Formado no FC Porto, Tozé não esconde que, depois de alguns anos de vínculo ao V. Guimarães, somou também este clube ao grupo daqueles que lhe são especiais. É essencialmente por estes dois que torce enquanto acompanha o futebol em Portugal.



A I Liga tem dado uma série de voltas nos últimos tempos. Acompanhou tudo?



Tenho acompanhado sempre, apesar de o facto de serem quatro horas de diferença complicar, mas estou sempre atento. O FC Porto fez uma recuperação incrível - recuperar sete pontos para o Benfica em quatro jornadas é notável. Nem os próprios adeptos teriam muita fé. Mas o clube mostrou mais uma vez que nunca desiste, nunca vira a cara à luta. É essa a mística do clube. E conseguiu, com todo o mérito, chegar à liderança. E até podia ter aumentado a distância... Esta recuperação também tem muito a ver com a participação do Sérgio Oliveira. Foi peça fundamental na recuperação, com golos, assistências e ótimas exibições. O Sérgio também carrega o espírito do que é o FC Porto e foi também fundamental.

Há outros jogadores que o estejam a surpreender ?



Dos novos, gostaria de destacar o Marchesín. Tem feito um grande número de ótimas exibições, transmite muita segurança e isso ajuda uma equipa que quer lutar pelo título, pois é fundamental sofrer poucos golos. O Benfica facilitou defensivamente e perdeu a liderança.



Agora há também vários jogadores da formação com utilização. No seu tempo não era exatamente assim...



Fico mesmo muito feliz por ver que o FC Porto está a apostar na formação. Passei lá muitos anos e é com muito, muito agrado que vejo essa aposta. O FC Porto tem jovens com muita qualidade, como o Fábio Silva, o Romário, o Vítor Ferreira, o Diogo Leite, o Diogo Costa e ainda carregam a mística do clube e vão ser preponderantes não só no futuro do FC Porto, como também do futebol português. Sempre que jogam demonstram que têm muita qualidade, capacidade para jogar entre os melhores e um grande futuro à sua espera.

Negredo e o golo no autocarro



Álvaro Negredo, internacional espanhol e ex-goleador de Valência, Sevilha ou City, é o melhor amigo de Tozé no Dubai, em campo ou fora dele. "É um orgulho enorme poder jogar com ele. Ajudou-me desde o primeiro dia. Passamos as folgas quase sempre juntos. Uma vez estávamos a ver um golo em Espanha, uma jogada ensaiada logo nos primeiros segundos do jogo. E ele perguntou-me o que achava de fazermos aquilo. "Vamos a isso", respondi. Ao irmos para a final da Taça da Liga, no autocarro enviou-me o vídeo para vermos novamente a jogada e perguntou se era naquele dia. E sem a termos treinado e sem ninguém saber, ele fez tudo para que o pontapé de saída fosse nosso e acabámos por fazer a jogada - fizemos golo aos três segundos! Eu assisti o primeiro golo para ele e fiz o segundo golo na segunda parte. Ganhámos 2-1."



MLS chamou mas ficou sem resposta

Com golos, assistências e estatuto de um dos melhores jogadores da Liga dos EAU, Tozé já teve a possibilidade de sair. "Sei que houve ofertas em janeiro, não só para ligas do Médio Oriente mas também para a MLS. Mas estou muito feliz no Al-Nasr, tenho mais um ano de contrato e para já não penso noutra coisa, porque estou mesmo muito feliz", sublinhou, completando com a qualidade de vida que tem no país. A ideia é "ajudar o clube a conquistar mais títulos e tentar vencer o campeonato na próxima época", vincou. Depois, então, pensará no próximo passo.