O efeito Bruno Fernandes: do conselho de Cavani ao "brilhante" de Lindelof

Quase a completar um ano desde que foi apresentado pelo Man. United, internacional português é destaque nos principais portais ingleses após golaço ao Liverpool

Bruno Fernandes está imparável: a escassos dias de completar um ano desde que foi apresentado oficialmente pelo Manchester United como reforço de inverno (29 de janeiro), o médio português continua a embalar uma boa primeira metade de época dos red devils: o capítulo mais recente foi o golaço de livre direito que ajudou ao triunfo sobre o Liverpool, por 3-2, nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

Foi, por isso, impossível passar ao lado do 16.º golo oficial do médio-ofensivo esta época, com rescaldos centrados no português: começamos, por exemplo, pela manchete do "Daily Express Sport", que se resume... a um agradecimento. "Obrigado, Bruno!", escrevem os ingleses, ldestacando as declarações de Ole Gunnnar Solskjaer, que lembrou a resiliência do seu jogador nos treinos.

Há, ainda, um pormenor... decisivo, revelou o próprio Bruno Fernandes à "BBC", contando que foi Cavani a dizer-lhe como devia bater Allison e, assim, carimbar o passaporte dos diabos para os "oitavos" da Taça.

"Disse-me para bater no lado do guarda-redes e correu bem!", explicou, antes de ouvir Victor Lindelof, ex-Benfica e seu companheiro de equipa, passar-lhe novo atestado de competência: "Quando vejo que ganhámos um livre, já sei que é para o Bruno bater. Foi um golo brilhante."