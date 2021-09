"O diretor da Udinese disse-me que estava há muito tempo atrás de mim"

Beto confidenciou que os responsáveis do clube italiano tinham um interesse duradoura na sua contratação e manifestou confiança em jogar, marcar e brilhar na Serie A

O avançado Beto, transferido neste defeso do Portimonense para a Udinese, disse esta terça-feira estar "muito ansioso" pela estreia na I Liga italiana (Serie A), na qual espera realizar boas exibições e marcar golos.

O avançado, de 23 anos, espera fazer "um bom campeonato", até pelas suas "características diferentes de muitos avançados da Série A e do mundo", após ter sido "muito bem recebido" em Udine.

"Vai ser uma época engraçada. Gostei de como fui recebido, o diretor disse-me que estava há muito "atrás" de mim. Só me dá mais confiança", declarou, na conferência de imprensa de apresentação.

O antigo jogador do Portimonense elogiou ainda a qualidade dos colegas de equipa, com quem tem vindo a entender-se bem, revelou, e cujo valor permite que o dianteiro português encaixe "bem no estilo de jogo".

"Estou muito ansioso por poder jogar com colegas desta qualidade. (...) Vou ser bem "alimentado" e assistido, para fazer golos, assistências e jogar bem", afirmou.

Beto deixou o Portimonense no final do mercado de transferências, após cinco jogos e dois golos esta época, para rumar a Itália. Em 2020/21, marcou 11 golos em 31 partidas pelos algarvios.