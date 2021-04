O desabafo de Abel Ferreira após vitória suada: "Temos comido alguns limões"

Treinador português do Palmeiras elogiou a atitude dos seus jogadores após a vitória sobre o Universitario, no Peru, por 3-2.

O Palmeiras começou com o pé direito a defesa do título de campeão sul-americano, ao vencer por 3-2 no reduto do Universitario, em Lima, capital do Peru.

A equipa brasileira, que conquistou a Taça Libertadores em janeiro último, só chegou ao golo da vitória em cima do apito final, já aos 90+5', por intermédio do jovem Renan, que cabeceou certeiro para o terceiro golo do Verdão.

Após a partida, Abel Ferreira elogiou a atitude dos seus jogadores. "Até à expulsão fizemos um jogo extraordinário, um jogo com muito boa organização, com bola e equilíbrio, uma equipa que arriscou muito com as saídas pelos dois laterais, o Luan fez um grande jogo hoje e o Alan [Empereur] que cometeu um erro [foi expulso], mas faz parte. Fizemos um grande jogo até à expulsão, com muita gente na grande área. Era o que queríamos e o futebol é isso", começou por referir o treinador português, prosseguindo:

"O que é certo é que estes jogadores são guerreiros, temos comido alguns limões ultimamente, mas vamos fazer deles limonada, como hoje [quarta-feira]. Com a ajuda dos nossos jogadores do banco, um dos nossos capitães, o Felipe Melo, que puxou os jogadores, e o Rony, que puxou em campo, também. Quando acreditamos muito, atraímos aquilo que desejamos. Por aquilo que foram os 90 minutos, teríamos de sair daqui com a vitória, porque falhámos muitos golos e era jogo para ficar resolvido na primeira parte", concluiu Abel.