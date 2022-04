O comentário de Vítor Pereira após a vitória na Libertadores: "Nunca vi nada igual"

Corinthians recebeu e venceu o Deportivo Cali.

O Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, recebeu e venceu o Deportivo Cali, da Colômbia, por 1-0, em jogo do Grupo E da Taça Libertadores. Foi a primeira vitória do técnico na competição, depois do desaire na Bolívia, frente ao Always Ready.

"Foi um jogo em que se viu de tudo. Viu-se o espírito corintiano dentro e fora de campo. Os adeptos, mais uma vez... Para vocês é habitual, mas para mim, que já corri o mundo, nunca vi nada igual. Apoiam do primeiro ao último minuto e transmitem a energia que precisamos", elogiou Vítor Pereira após o jogo.

"Houve um pouco de sofrimento também, mas faz parte do jogo e acho que foi um resultado justo", disse ainda aos jornalistas.

No outro jogo do grupo, o Boca Juniors recebeu e venceu o Always Ready por 2-0 e, após duas jornadas, todas as equipas somam três pontos.