O comentário de Marco Silva a um elogio: "Trabalhou com poucos treinadores..."

Depois de ter sido elogiado pela direção do Fulham, o luso só pensa em vencer o Brighton.

Na luta direta pelo sexto lugar, o último que dá acesso às competições europeias, o Fulham de Marco Silva vai encontrar no sábado o Brighton, equipa que tem também surpreendido nesta edição da Premier League.

Marco Silva está confiante, mas espera um encontro equilibrado entre duas que estão com os mesmos 35 pontos. "Vamos defrontar um adversário com muita qualidade. Vai ser um jogo muito difícil para nós", disse o técnico português.

O futebol apresentado pela turma de Marco Silva tem agradado a adeptos, mas também à direção do clube. O vice-presidente, Tony Khan, disse mesmo que o técnico é o "melhor com quem já trabalhou". Questionado sobre os elogios, o ex-Estoril e Sporting reconheceu a importância de ter o apoio do clube, mas brincou dizendo que Khan "trabalhou com poucos treinadores". Numa altura em que dá nas vistas em Inglaterra, o português não quis discutir o futuro e garantiu que no Fulham sente-se "em casa".