Nuno Espírito Santo salientou o caráter dos jogadores do ​​​​​​​Wolverhampton, na vitória frente ao Leeds, por 1-0, e teceu ainda rasgados elogios a Max Kilman.

Jogo: "O Leeds começou muito forte e causou muitos problemas. Nós ajustamo-nos melhor à medida que o jogo se foi desenrolando e continuámos a crescer. Até ao final defendemos bem, fomos melhores na segunda parte, melhores com a bola, a criar mais oportunidades".

Equipa: "Tem a ver com a identidade. Nós sabemos que temos de nos organizar para estar em jogo. O caráter da equipa foi evidente, especialmente o esforço dos jogadores. Em termos físicos e de energia estivemos melhor".

Golo do Raúl Jiménez: "Tivemos boas oportunidades antes e depois do golo. O Raúl foi feliz com o remate, mas ele já tinha tido boas situações antes".

Max Kilman: "Jogou bem, especialmente na segunda parte. Começou a ler melhor as linhas, a antecipar e a passar para a frente para nos permitir atacar mais rápido. Jogou bem. Acho que toda a gente sabe que ele estava com os sub-23 e acho que ele tem algo. Trabalha muito. Com o passar do tempo ele tornou-se mais forte. Claro que estou orgulhoso com o que fez e os créditos são dele. Quando a tua oportunidade chega, tens de responder e o Max respondeu".