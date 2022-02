"O Bruno Fernandes tornou-se num pequeno problema, não sei onde ele joga"

Paul Scholes critica a organização do Manchester United, especialmente do meio-campo. O ex-futebolista diz que Bruno Fernandes anda "perdido" em campo.

O Manchester United voltou a não conseguir vencer para o campeonato - empate a um golo na receção ao Southampton - e Bruno Fernandes foi um dos visados pela crítica, em Inglaterra. Paul Scholes, antigo médio dos red devils e da seleção inglesa, defende que o médio português se tornou num "problema", porque está "perdido" dentro de campo".

"Acho que o Bruno Fernandes tornou-se num pequeno problema. É um jogador muito talentoso, quando chegou ao Manchester United marcou excelentes golos e fez muitas assistências, mas agora está perdido no relvado. Paul Pogba fica a vaguear pelo meio-campo, Bruno Fernandes vai para lateral-esquerdo, lateral-direito e no final esteve cinco minutos a jogar atrás de Dalot. Os jogadores estavam por todo o lado. Cheguei a ver Scott McTominay sozinho no meio-campo, depois era Pogba... não sei onde joga Bruno Fernandes. Ele está por todo o lado", atirou o agora comentador desportivo, em declarações na televisão britânica BT Sport.

"Do ponto de vista defensivo, é difícil organizar a equipa quando não sabes como começar. Primeiro tens o Cristiano Ronaldo e depois tens o Bruno Fernandes. Como podes preparar armadilhas à equipa adversária se não sabes onde vão estar os teus jogadores", apontou ainda, deixando ainda mais críticas aos jogadores: "Fica claro, ao ver os jogos, que não querem dar o litro pela equipa, o que é incrível. Penso que não trabalham o suficiente para impedir a outra equipa de jogar."