"O Braga é o Boavista de outros tempos. Tem condições para ser campeão"

Numa entrevista em exclusivo a O JOGO, Jaime Pacheco, treinador do Zamalek, falou da segunda experiência que está a viver no Egito, mas também da atualidade do futebol português.

Esta bem podia ter sido uma semana de sonho para Jaime Pacheco, porque o Zamalek disputou, no espaço de dias, a final da Liga dos Campeões Africanos, diante do grande rival, o Al-Ahly, e as meias-finais da Taça do Egito. Duas derrotas impediram à equipa terminar a época da melhor forma, depois da excelente recuperação no campeonato.